Российский постпред оценил отказ США от саммита по Ирану

Президент РФ Владимир Путин заявил в пятницу, что Россия остается полностью приверженной СВПД по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, и предложил в самое ближайшее время провести онлайн-встречу глав государств-постоянных членов СБ ООН с участием лидеров Германии и Ирана, чтобы избежать обострения ситуации. Президент США Дональд Трамп на вопрос, поддержит ли он инициативу РФ, ответил: "Наверное, нет". По его словам, Вашингтон подождет окончания выборов, которые в США пройдут в ноябре.

"США отклонили предложение Путина о саммите в режиме онлайн с целью снижения напряженности в Персидском заливе и вокруг Ирана. Налицо два конкурирующих подхода: российский, нацеленный на диалог и систему коллективной безопасности в регионе, и американский, основанный на давлении", - написал Ульянов в Twitter.

В понедельник и вторник в Вене проходят межведомственные консультации РФ и США по стратегической стабильности.

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