17 авг. 2020 г., 19:51
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Провал в СБ ООН проекта резолюции США по Ирану — результат изменения международных отношений

Провал в СБ ООН проекта резолюции США по Ирану — результат изменения международных отношений

Тегеран, 17 августа. ИРНА — Провал в Совете Безопасности (СБ) ООН проекта резолюции США о продлении в отношении Ирана эмбарго на поставку оружия является результатом формирования изменений в международных отношениях. Об этом заявил в понедельник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Не Запад, а Соединенные Штаты — теоретическая сила, формирующая международные отношения", сказал Зариф.

По его словам, тот факт, что за проект резолюции США о продлении в отношении Ирана эмбарго на поставку оружия проголосовала лишь одна страна показывает, что произошли фундаментальные изменения в международных отношениях.

Глава иранской дипломатии добавил, что США тоже могут допустить просчет. "То, что происходит в мире, больше не связано с взаимодействием великих держав", подчеркнул министр.

14 августа Совбез ООН не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, за что активно выступает Вашингтон. Согласно Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, эмбарго ООН на поставки оружия Ирану истекает 18 октября. За американский проект проголосовали лишь сами США и Доминикана. Россия и Китай были против, остальные члены СБ воздержались.

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