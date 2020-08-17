Иностранные страны заинтересованы в проведении совместных выставок исторических памятников с Ираном

"Несколько выставок иранских исторических памятников прошли в других странах, а наоборот ряд стран представили свои исторические памятники в выставках в Иране. Мы готовы продолжить этот процесс; Но теперь широкое распространение коронавируса по всему миру не позволяет проведения этих выставок", сказал Талебиан.
"Например, официальные лица Германии заинтересованы в проведении с Ираном выставки соляных памятников. У немцев есть некоторые из этих соляных памятников, а у нас есть Соляные мумии человека в провинции Зенджан; Но в нынешней ситуации из-за вспышки пандемии проведение такой выставки невозможно", добавил он.
По его словам, на сегодняшний день Иран проводит совместные выставки с Францией, Испанией и Китаем.
Он добавил, что с 2013-го года в страну были возвращены более 2600 исторических артефактов.
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Тегеран, 17 августа. ИРНА — Иностранцы заинтересованы в проведении совместных с Ираном выставок исторических памятников. Об этом заявил в понедельник заместитель главы министерства культурного наследия, ремесел и туризма ИРИ Мохаммад Хасан Талебиан.
"Несколько выставок иранских исторических памятников прошли в других странах, а наоборот ряд стран представили свои исторические памятники в выставках в Иране. Мы готовы продолжить этот процесс; Но теперь широкое распространение коронавируса по всему миру не позволяет проведения этих выставок", сказал Талебиан.
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