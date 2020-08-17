Филигрань — ювелирная техника, использующая ажурный или напаянный на металлический фон узор из тонкой золотой, серебряной и т. д. проволоки, также изделия, выполненные в такой технике. Она считается одним из дорогоценных ремесел Зенджана.

Элементы филигранного узора бывают самыми разнообразными: в виде верёвочки, шнурка, плетения, ёлочки, дорожки, глади и т. д.

В иранском Зенджане Филигрань появилась в 10 веке Хиджры. Даже востоковед Фредерик Ричард так написал о городе Зенджан: "Небольшой город Зенджан полон серебра и филигранных изделий".





Подносы, чайные наборы, шкатулки для драгоценностей, вазы, подсвечники, ручки ножей, фоторамки и украшения – основные вещи, который художники работали над ними, используя искусство филиграни.

Эти ручные работы настолько красивы и нежны, что даже сегодня украшают музеи, частные коллекции и дома богатых людей по всему миру. Туристы, которые приезжают в Иран, тоже берут с собой филигранные изделия в подарок.





Председатель ТПП провинции Зенджан Али Ягане-Фард об экспорте филигранных изделий заявил, что Иран может сотрудничать с Мальтой, одним из крупнейших производителей филиграни на юге Италии, в качестве культурного партнера в области экспорта и присутствия на мировых рынках.

Указав на хороший потенциал для производства филигранных и ювелирных изделий в турецком городе Трабзон, он отметил, что Иран должен развивать двустороннее сотрудничество с этим городом.



Он также призвал к участию в международных выставках в области производства таких изделий, как филигрань, украшения и стразы, собственно в выставках Таиланда и Гонконга».

Всемирный совет ремесел в прошлом году назвал Зенджан мировым городом филиграни.

Более 45 видов ремесел существует на провинции Зенджан, среди которых есть филигрань, чарых, металлопластика, торевтика и т.д.