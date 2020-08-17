На международном фестивале Фараби почествовали 7 иностранных иранистов и исламистов

На церемонии закрытия Международного фестиваля Фараби были объявлены и награждены 19 избранных отечественных работ и семь избранных зарубежных деятелей в области иранологии и ислаологии из Индонезии, Ливана, Англии, Японии, Канады и Грузии.

В международной секции 11-го Фестиваля исламисты Фараби Джеймс Уинстон Моррис из США, Линда Кларк из Канады, Хайдар Бакер из Индонезии и Али Мехди Зайтун из Ливана были награждены за их работы в области исламоведения, а иранисты Нобуаки Кендо из Японии, Сьюзан Руф из Англии и Грегори Брадзе из Грузии — за их работы в области иранологии.

Фестиваль Фараби посвящён исследованиям в области гуманитарных и исламских наук, ежегодно проводится Министерством науки, исследований и технологий.

Фестиваль назван в честь мусульманского эрудита и одного из величайших иранских учёных и философов мусульманского мира своего времени Аль Фараби. Он был космологом, логиком, музыкантом, психологом и социологом.

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