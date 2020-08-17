Бывший посол Ирана во Франции прокомментировал дипломатию США

"Тот факт, что 13 стран голосовали против резолюции США, показывает правдивость Исламской Республики Иран", отметил он в интервью ИРНА, добавив, что даже партнеры США, как Германия, Франция и Великобритания не голосовали за американскую резолюцию.

В пятницу Совбез ООН не поддержал американскую резолюцию о продлении оружейного эмбарго против Ирана, за что активно выступает Вашингтон. За американскую резолюцию проголосовали только две страны — США и Доминиканская Республика. Россия и Китай высказались против, остальные 11 членов Совбеза (Франция, Великобритания, Бельгия, Эстония, Германия, Индонезия, Нигер, Южная Африка, Тунис, Вьетнам и Сент-Винсент и Гренадины) воздержались.

Иранский дипломат считает, что поддержка маленькой страной Доминиканской Республикой американской резолюции, которая уже давно стремится стать одним из штатов США, является одним из достижений Ирана на международной арене.

По его словам, активизация механизма восстановления санкций ООН в отношении Ирана не является простым вопросом, поскольку европейские страны также не поддерживают план США.

"Трамп только заинтересован в шоу, как вы уже видели после встречи лидеров Северной Кореи и США ничего не получилось", добавил он.

Комментируя роль ЕС в ядерном соглашении, Моайериан заявил, что страны ЕС часто действуют под давлением Белого дома.

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