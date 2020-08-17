МИД опроверг необоснованные утверждения Помпео против Ирана

Он отметил, что сегодняшняя ситуация в Афганистане является результатом действий и вмешательства США во внутренние дела Афганистана.

"Обвинения, выдвинутые госсекретарем США против Ирана, считаются обменой и попыткой отвлечь афганское общественное мнение от помощи Вашингтона террористической группировке ДАИШ", отметил он.

По его словам, США пока не ответили на вопросы мирового общественного мнения относительно вертолетов, летающие над Афганистаном в воздушном пространстве под контролем НАТО для оказания помощи ДАИШ.

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