ОАЭ следует пересмотреть свои отношения с сионистским режимом: Начальник Генштаба ВС Ирана

«К сожалению, в эти дни мы столкнулись с большой трагедией установления связи между ОАЭ и сионистским режимом, убивающим детей, что крайне прискорбно», - сказал он.

«Для ОАЭ, как арабской и мусульманской страны, совершенно неприемлемо установление политических и экономических отношений с режимом, подвергшимся воздействию первой мусульманской киблы, которая вытеснила, убила и заключила в тюрьму палестинский народ, и публично заявляет об этом», - отметил он.

«Безусловно, отношение иранского народа к этой соседней стране кардинально изменится, и вооруженные силы Исламской Республики будут смотреть на эту страну по-другому, и если что-то случится в регионе Персидского залива и будет нанесен ущерб национальной безопасности Исламской Республики Иран, ОАЭ несут ответственность и мы не потерпим этого», - добавил он.

В четверг, 13 августа, Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений.

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