16 авг. 2020 г., 19:28
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ОАЭ следует пересмотреть свои отношения с сионистским режимом: Начальник Генштаба ВС Ирана

ОАЭ следует пересмотреть свои отношения с сионистским режимом: Начальник Генштаба ВС Ирана

Тегеран, 16 августа, ИРНА - Подчеркнув, что ОАЭ должны пересмотреть свои отношения с сионистским режимом, начальник Генерального штаба вооруженных сил генрал Мохаммад Багери сказал, что если национальной безопасности Исламской Республики будет нанесен ущерб, каким бы незначительным он ни был, ОАЭ несут ответственность.

«К сожалению, в эти дни мы столкнулись с большой трагедией установления связи между ОАЭ и сионистским режимом, убивающим детей, что крайне прискорбно», - сказал он.

«Для ОАЭ, как арабской и мусульманской страны, совершенно неприемлемо установление политических и экономических отношений с режимом, подвергшимся воздействию первой мусульманской киблы, которая вытеснила, убила и заключила в тюрьму палестинский народ, и публично заявляет об этом», - отметил он.

«Безусловно, отношение иранского народа к этой соседней стране кардинально изменится, и вооруженные силы Исламской Республики будут смотреть на эту страну по-другому, и если что-то случится в регионе Персидского залива и будет нанесен ущерб национальной безопасности Исламской Республики Иран, ОАЭ несут ответственность и мы не потерпим этого», - добавил он.

В четверг, 13 августа, Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений.

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