16 авг. 2020 г., 14:47
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Благородный иранский народ гордится силой своих освобожденных пленных

Благородный иранский народ гордится силой своих освобожденных пленных

Тегеран, 16 августа, ИРНА – Иранский благородный народ гордится прочностью и силой своих освобожденных пленных и приветствует их терпение, заявил глава правительства Хасан Рухани в послании Национальному конгрессу «Блестящие бриллианты» по случаю годовщины возвращения иранских освобожденных пленных на родину.

«26 Шахривара (17 августа), который отмечается как день возвращения иранских освобожденных пленных на родину, (также известные как «Азаде» в Иране) напоминает о том факте, что сегодняшняя самостоятельность и безопасность нашей страны в долгу борьбы и самопожертвования символов терпения», говорится в послании иранского президента.
Напомним, во время 8-летней войны между Ираном и Ираком, навязанная Ирану Ираком в 1980 году, режим Саддама захватил 43 тыс. иранских солдат. После долгих лет пыток в иракских тюрьмах они были освобождены 17 августа 1990 года и вернулись в нашу страну.

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