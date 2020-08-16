Благородный иранский народ гордится силой своих освобожденных пленных

«26 Шахривара (17 августа), который отмечается как день возвращения иранских освобожденных пленных на родину, (также известные как «Азаде» в Иране) напоминает о том факте, что сегодняшняя самостоятельность и безопасность нашей страны в долгу борьбы и самопожертвования символов терпения», говорится в послании иранского президента.

Напомним, во время 8-летней войны между Ираном и Ираком, навязанная Ирану Ираком в 1980 году, режим Саддама захватил 43 тыс. иранских солдат. После долгих лет пыток в иракских тюрьмах они были освобождены 17 августа 1990 года и вернулись в нашу страну.

Следите за нами в Twitter @irnarussian