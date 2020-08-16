16 авг. 2020 г., 12:21
Journalist ID: 2390
News Code: 83909305
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Борьба с преступным сионистским режимом продолжается: спикер иранского парламента

Борьба с преступным сионистским режимом продолжается: спикер иранского парламента

Тегеран, 16 августа, ИРНА – Несмотря на нормализацию отношений между ОАЭ и сионистским режимом, Иран предупредил о продолжении борьбы с этим поддельным режимом. Об этом заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф в воскресенье.

«Мы предупредим тех, кто намерен присоединять этому нечеловечному зловещему проекту, о продолжении борьбы с сионистским режимом», заявил Галибаф.
По его словам, те, кто дружится с сионистским режимом, будут предателями, преступниками и соучастниками всех зловещих действий сионистского режима в прошлом, настоящем и будущем в глазах исламского народа.
Он также подчеркнул, что защита Палестины и борьба с сионистским режимом являются ярким критерием отличить правозащитников в мире от лицемеров и преступников.
Напомним, 13 августа сионистский режим и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) договорились о полной нормализации отношений.

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