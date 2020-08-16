Борьба с преступным сионистским режимом продолжается: спикер иранского парламента

«Мы предупредим тех, кто намерен присоединять этому нечеловечному зловещему проекту, о продолжении борьбы с сионистским режимом», заявил Галибаф.

По его словам, те, кто дружится с сионистским режимом, будут предателями, преступниками и соучастниками всех зловещих действий сионистского режима в прошлом, настоящем и будущем в глазах исламского народа.

Он также подчеркнул, что защита Палестины и борьба с сионистским режимом являются ярким критерием отличить правозащитников в мире от лицемеров и преступников.

Напомним, 13 августа сионистский режим и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) договорились о полной нормализации отношений.