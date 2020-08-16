16 авг. 2020 г., 11:37
Journalist ID: 2388
News Code: 83909202
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Министр обороны: Новые достижения в области обороны будут представлены в присутствии президента

Министр обороны: Новые достижения в области обороны будут представлены в присутствии президента

Тегеран, 16 августа, ИРНА - Министр обороны и поддержки вооруженных сил Амир Хатами объявил о представлении ряда новых достижений оборонной промышленности в День оборонной промышленности 21 августа.

Бригадный генерал Амир Хатами на пресс-конференции в воскресенье утром, которая состоялась по случаю 21 августа, поздравил с Днем оборонной промышленности и сказал: оборонная промышленность на самом деле является опорой и стратегической глубиной страны, а область науки и технологий - опорой для оборонной промышленности страны».

«Хотя санкции налагают на нас ограничения, в таких условиях мы смогли создать необходимую силу для обеспечения безопасности, с одной стороны, и сказать миру, что эта сила призвана поддерживать независимость, свободу и безопасность иранского народа и не направлена ​​против кого-либо, с другой стороны», - отметил он.

«Наш подход - активное сдерживание, то есть мы наблюдаем зоркими глазами. Где бы мы ни увидели заговор против нашей страны и стран нашего региона, мы обязательно с ним справимся», - добавил он.

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