Министр обороны: Новые достижения в области обороны будут представлены в присутствии президента

Бригадный генерал Амир Хатами на пресс-конференции в воскресенье утром, которая состоялась по случаю 21 августа, поздравил с Днем оборонной промышленности и сказал: оборонная промышленность на самом деле является опорой и стратегической глубиной страны, а область науки и технологий - опорой для оборонной промышленности страны».

«Хотя санкции налагают на нас ограничения, в таких условиях мы смогли создать необходимую силу для обеспечения безопасности, с одной стороны, и сказать миру, что эта сила призвана поддерживать независимость, свободу и безопасность иранского народа и не направлена ​​против кого-либо, с другой стороны», - отметил он.

«Наш подход - активное сдерживание, то есть мы наблюдаем зоркими глазами. Где бы мы ни увидели заговор против нашей страны и стран нашего региона, мы обязательно с ним справимся», - добавил он.

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