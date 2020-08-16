Саид Хатибзаде стал новым официальным представителем МИД Ирана

По данным ИРНА, Хатибзаде считается двенадцатым пресс-секретарем Министерства иностранных и церемония его представления в качестве официального представителя МИД прошла сегодня в присутствии министра иностранных дел.

Хатибзаде ранее работал заместителем директора по исследованиям в Центре политических и международных исследований Министерства иностранных дел.

Двенадцатый официальный представитель дипломатического аппарата занимал различные должности, в том числе в качестве директора Английского журнала Министерства иностранных дел, главного редактора Министерства иностранных дел, начальника Управления исследований, советника заместителя министра образования и исследований, дипломата в Канаде и Германии и, наконец, заместителя директора по исследованиям Центра политических и международных исследований был активен.

Бывший официальный представитель Министерства иностранных дел Аббас Мусави, назначен новым послом Ирана в Азербайджанской Республике. Вчера он встретился с президентом.

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