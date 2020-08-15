Зариф прокомментировал утверждения США о задержании танкеров с иранской нефтью

"У «пиратов Карибского моря» теперь свои судьи и суды. К сожалению, украденные танкеры принадлежали не Ирану. Топливо было продано на условиях F.O.B. Персидский залив. Корабль и флаг тоже не были нашими", написал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем Twitter.



"Пустая дешевая пропаганда не отвлекает от жалкого провала дипломатической халатности США в ООН", добавил Зариф.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что утверждение США о том, что они задержали четыре танкера с иранской нефть, является ложью, чтобы прикрыть свой «позор и унижение».

Американские СМИ в пятницу сообщили о задержании иранских судов, направлявшихся в Венесуэлу. Минюст США заявил о конфискации иранского топлива.

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