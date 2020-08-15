15 авг. 2020 г., 22:40
Journalist ID: 2177
News Code: 83908666
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Зариф прокомментировал утверждения США о задержании танкеров с иранской нефтью

Зариф прокомментировал утверждения США о задержании танкеров с иранской нефтью

Тегеран, 15 августа. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф опроверг сообщения американских властей и СМИ о задержании 4 танкера с иранской нефтью, заявив, что США пытаются отвлечь внимание от провала в ООН.

"У «пиратов Карибского моря» теперь свои судьи и суды. К сожалению, украденные танкеры принадлежали не Ирану. Топливо было продано на условиях F.O.B. Персидский залив. Корабль и флаг тоже не были нашими", написал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем Twitter.

"Пустая дешевая пропаганда не отвлекает от жалкого провала дипломатической халатности США в ООН", добавил Зариф.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что  утверждение США о том, что они задержали четыре танкера с иранской нефть, является ложью, чтобы прикрыть свой «позор и унижение».

Американские СМИ в пятницу сообщили о задержании иранских судов, направлявшихся в Венесуэлу. Минюст США заявил о конфискации иранского топлива.

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