Исламские права человека — единственный реальный гарант прав человека

"Главная идея запада заключался в том, что Бог и религия являются главными препятствиями на пути к реализации прав человека, но результатом действий тех, кто правил странами недемократическим образом после Второй мировой войны, стали война, кровопролитие, резня и отсутствие безопасности", сказал Багери Кани.

По его словам, за последние 75 лет мир провел меньше месяца без войн и убийств. При этом назвал тревогу и беспокойство величайшим даром либерального мышления людям и результатом удаления Бога и религии со сцены человеческой жизни. По его словам права человека в исламе считается единственным реальным гарантом защиты прав человека.

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