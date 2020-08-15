Иранский композитор стал лауреатом премии «Books for Peace Awards 2020»

Впервые он получил эту номинацию в мае на иранском фестивале «Искусство во имя мира», на котором он был номинирован на премию 2019 года.

Торжественная церемония награждения лауреатов премии «Books for Peace Awards 2020» состоится 12 сентября в столице Италии.

Премия вручается в честь Хавьера Вальдеса мексиканского журналиста, основателя газеты «Ríodoce» и лауреата ряда журналистских премий за работы об организованной преступности и торговле наркотиками. Он погиб в борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Мексике, эта награда присуждается каждый год отдельным лицам и группам, которые занимаются вопросами мира, гуманитарных и благотворительных целей.

Лорис Чкнаворян — автор более 70 произведений классической музыки, 4 опер и 6 симфоний. Композитор, дирижер и преподаватель теории музыки Лорис Чкнаворян родился в 1937 году в иранском городе Боруджерд. Руководил Симфоническим оркестром Армении, был его главным дирижером (1990–2000). Сейчас живет в Иране.

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