15 авг. 2020 г., 15:25
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Тегеранский университет стал лидером среди иранских вузов в Шанхайском рейтинге

Тегеранский университет стал лидером среди иранских вузов в Шанхайском рейтинге

Тегеран, 15 августа. ИРНА — Лидером среди иранских вузов в институциональном рейтинге Academic Ranking of World Universities (ARWU) стал Тегеранский государственный университет, сообщил глава центра науки исламского мира (ISC) Мохаммад Джавад Дехгани.

"Тегеранский государственный университет возглавил список российских вузов в престижном Академическом рейтинге университетов мира. Университет попал топ-400 вузов рейтинга", сказал Дехгани.

"Помимо Тегеранского университета в первую тысячу лучших учебных заведений мира вошли ещё 11 вузов из Ирана", добавил он.

По его словам, ежегодный Академический рейтинг университетов мира публикуется с 2003 года. Впервые из Ирана в рейтинг попал Тегеранский государственный университет в 2014 году.

Рейтинг Academic Ranking of World Universities составляется в институте высшего образования Шанхайского университета Цзяо Тун. В него включаются основные высшие учебные заведения мира. Рейтинг определяется по числу лауреатов Нобелевской или Филдсовской премий среди выпускников и сотрудников, числу высокоцитируемых исследователей, статей, опубликованных в журналах Nature и Science, количеству статей, проиндексированных в Science Citation Index — Expanded и Social Sciences Citation Index, в расчете на одного сотрудника университета.

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