Рухани осудил соглашение между ОАЭ и Израилем о нормализации отношений

Президент Ирана Хасан назвал соглашение ОАЭ с Израилем предательством, направленным против чаяний палестинского народа, мусульман и Аль-Кудса (Иерусалима).

"Сионисты думают об узурпации и оккупации другой части палестинских земель и развитии поселений, продолжая свои преступления против мусульманского народа Палестины", сказал он.

"Иран всегда был сторонником мусульман, своих соседей и охранял регион Персидского залива не только сейчас, но и на протяжении тысячелетий", сказал Рухани. "К сожалению, ОАЭ совершили большую ошибку, я надеюсь, что они оправятся от этой ошибки и заметят, что это неправильный путь, который не отвечает ни интересам правителей страны, ни интересам их собственной безопасности", подчеркнул он.

"Мы предупреждаем ОАЭ быть осторожными, пока они совершили большую ошибку и предательский поступок. Надеемся, они проснутся и не пойдут по ложному пути", резюмировал президент.

В четверг, 13 августа, Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений.

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