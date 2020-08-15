15 авг. 2020 г., 12:42
Journalist ID: 2390
News Code: 83907943
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Иран направил вторую партию гумпомощи в Кыргызстан

Иран направил вторую партию гумпомощи в Кыргызстан

Тегеран, 15 августа, ИРНА – Иран направил вторую партию гуманитарной помощи для борьбы с эпидемией коронавируса в Кыргызстан. Об этом сообщил МИД Кыргызстана в пятницу.

Вторая партия гуманитарной помощи Ирана содержит медицинское оборудование (ИВЛ, термометры и пульсоксиметры), а также средства для выявления Covid-19 (ПЦР-тесты и ИФА-анализ), которые будут использованы для борьбы с эпидемией коронавируса в Кыргызстане.
В официальной церемонии передачи гуманитарного груза приняли участие, с кыргызской стороны – Статс-секретарь министерства здравоохранения КР Шадыханов К.Т., Посол Кыргызстана в Иране А.Абдуразаков и Посол Ирана в Кыргызстане Саид Харази.
Оказываемая Ираном гуманитарная помощь, невзирая на испытываемые Правительством этой страны трудности в борьбе с коронавирусом, свидетельствует о наличии теплых братских отношений между двумя государствами, основанными на взаимной поддержке.
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