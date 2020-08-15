Иран и Россия выступают против односторонности США

"Исламская Республика Иран считает, что уважение международного права и совместное сотрудничество по противодействию мировым угрозам является единственным путем для достижения мира и стабильности в мире. Иран и Россия в этом международном подходе находятся рядом друг с другом", написал иранский посол в Twitter, комментируя голосования Совета Безопасности ООН по американской резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана.

"Россия голосовала против беспринципной и деструктивной резолюции США и показала, что она решительно поддерживает международное право. Москва выступает против односторонних действий. Без сомнения, это справедливое и конструктивное действие России заслуживает благодарности и восхищения", добавил он.

В пятницу Совбез ООН не поддержал американскую резолюцию о продлении оружейного эмбарго против Ирана, за что активно выступает Вашингтон. За американскую резолюцию проголосовали только две страны - США и Доминиканская Республика. Россия и Китай высказались против, остальные 11 членов Совбеза (Франция, Великобритания, Бельгия, Эстония, Германия, Индонезия, Нигер, Южная Африка, Тунис, Вьетнам и Сент-Винсент и Гренадины) воздержались.

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