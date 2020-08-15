15 авг. 2020 г., 09:42
Journalist ID: 2390
News Code: 83907544
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Активная дипломатия Ирана вновь одержала победу над США: МИД

Активная дипломатия Ирана вновь одержала победу над США: МИД

Тегеран, 15 августа, ИРНА - Активная дипломатия Ирана наряду с правой силой СВПД в очередной раз нанесла поражение США. Об этом заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави, комментируя голосования Совета Безопасности ООН по американской резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана.

В пятницу Совбез ООН не поддержал американскую резолюцию о продлении оружейного эмбарго против Ирана, за что активно выступает Вашингтон. За американскую резолюцию проголосовали только две страны - США и Доминиканская Республика. Россия и Китай высказались против, остальные 11 членов Совбеза воздержались. 
Прокомментируя результаты пятничного голосования Совета Безопасности ООН по американской резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи в интервью ИРНА заявил, что итоги голосования показывают изоляцию США на международной арене.

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