Активная дипломатия Ирана вновь одержала победу над США: МИД

В пятницу Совбез ООН не поддержал американскую резолюцию о продлении оружейного эмбарго против Ирана, за что активно выступает Вашингтон. За американскую резолюцию проголосовали только две страны - США и Доминиканская Республика. Россия и Китай высказались против, остальные 11 членов Совбеза воздержались.

Прокомментируя результаты пятничного голосования Совета Безопасности ООН по американской резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи в интервью ИРНА заявил, что итоги голосования показывают изоляцию США на международной арене.