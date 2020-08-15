Активная дипломатия Ирана вновь одержала победу над США: МИД

В пятницу Совбез ООН не поддержал американскую резолюцию о продлении оружейного эмбарго против Ирана, за что активно выступает Вашингтон. За американскую резолюцию проголосовали только две страны - США и Доминиканская Республика. Россия и Китай высказались против, остальные 11 членов Совбеза воздержались.
Прокомментируя результаты пятничного голосования Совета Безопасности ООН по американской резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи в интервью ИРНА заявил, что итоги голосования показывают изоляцию США на международной арене.
Тегеран, 15 августа, ИРНА - Активная дипломатия Ирана наряду с правой силой СВПД в очередной раз нанесла поражение США. Об этом заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави, комментируя голосования Совета Безопасности ООН по американской резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана.
В пятницу Совбез ООН не поддержал американскую резолюцию о продлении оружейного эмбарго против Ирана, за что активно выступает Вашингтон. За американскую резолюцию проголосовали только две страны - США и Доминиканская Республика. Россия и Китай высказались против, остальные 11 членов Совбеза воздержались.
Похожие новости
-
Результаты голосования СБ ООН по Ирану показывают изоляцию США: Тахт-Раванчи
Нью-Йорк, 15 августа, ИРНА - Результаты пятничного голосования Совета Безопасности ООН по американск…
-
Новая неудача США: Совбез ООН отклонил американский проект по продлению оружейного эмбарго против Ирана
Нью-Йорк, 15 августа, ИРНА - Совбез ООН не принял инициативу США по продлению оружейного эмбарго…
Your Comment