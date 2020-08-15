Члены СБ ООН объяснили, почему не поддержали резолюцию США по Ирану



Согласно Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, эмбарго ООН на поставки оружия Ирану истекает 18 октября. За американский проект проголосовали лишь сами США и Доминикана. Россия и Китай были против, остальные члены СБ воздержались.



Россия: продление оружейного эмбарго против Ирана — нарушение резолюции 2231 СБ ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя, заявил, что Россия проголосовала в Совбезе ООН против предложенного США проекта резолюции о продлении оружейного эмбарго против Ирана, так как последовательно выступает против попыток навязывания подобных ограничений Тегерану. "Мы последовательно выступаем против попыток навязать Ирану через Совет Безопасности ООН эмбарго на поставки оружия", сказал он.

По его словам, процедура утверждения каждой поставки оружия Ирану и из Ирана в резолюции 2231 (2015) Совбеза ООН, учреждавшей СВПД, не была связана с правом Ирана на развитие своей мирной ядерной программы и не была частью каких-либо других условий. "С самого начала она носила временный характер, была введена ровно на пятилетний срок и ее продление никогда не предполагалось", указал дипломат.

Китай: провал резолюции США — признак отсутствия поддержки односторонних действий

"Результат сегодняшнего голосования еще раз показывает, что односторонность не поддерживается. Любые попытки поставить собственные интересы выше общих интересов международного сообщества зайдет в тупик", говорится в сообщении постпредства Китая при ООН, опубликованном в Twitter.



Бельгия: Брюссель поддерживает СВПД

Поспред Бельгии при ООН Филипп Криделка заявил, что Брюссель привержен полному выполнению СВПД, считает сохранение этого соглашения одним из своих приоритетов и поддерживает усилия трех европейских стран и Европейского союза по решению вопросов, связанных с ядерной программой Ирана в рамках механизма урегулирования споров.



Великобритания: воздержались, потому что резолюция не имела необходимой поддержки

Британская миссия при ООН сообщила в своем заявлении, что воздержались при голосовании по антииранской резолюции о продлении оружейного эмбарго, поскольку она явно не имела необходимой поддержки.



Франция: резолюция США вряд ли оказал бы влияние на обеспечение стабильности и безопасности в регионе

Французская миссия при ООН заявила, что эта резолюция не помогает должным образом реагировать на вызовы, создаваемые истечением санкций [оружия против Ирана], она вряд ли будет способствовать безопасности и стабильности в регионе». Поскольку он не получил поддержки Совета Безопасности, он не является достаточной основой для попытки достичь консенсуса.



Германия: резолюция США не способствует обеспечению безопасности и стабильности в регионе

Поспредство ФРГ при ООН отметило, что не поддержало предложенную США резолюцию, поскольку она не помогает эффективно решать проблемы и не способствует безопасности и стабильности в регионе Западной Азии.



Кроме того, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Совет Безопасности ООН ответственен за поддержание международного мира и безопасности. "Сегодня СБ ООН не смог выполнить свою основную миссию. Совет отклонил рациональную резолюцию о продлении 13-летнего оружейного эмбарго по Ирану, открыв возможность для мирового спонсора терроризма продавать и покупать обычные вооружения без ограничений ООН впервые за более чем десятилетие", говорится в заявлении Помпео. ОН назвал действия СБ ООН "непростительными".

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