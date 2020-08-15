Результаты голосования СБ ООН по Ирану показывают изоляцию США: Тахт-Раванчи

Он отметил, что результаты голосования СБ ООН также показывают необоснованность утверждений Вашингтона по механизму восстановления санкций ООН в отношении Ирана.
"Несмотря на пропаганды США, сегодня также вето на резолюцию было не нужно", добавил он.
По его словам, попытка США по продлению оружейного эмбарго против Ирана является неудачной политикой. "Даже партнеры США не поддерживали американскую резолюцию", отметил он.
Он также поблагодарил Россию и Китай за отказ от поддержки резолюции. Тахт-Раванчи назвал Россию и Китай близкими партнерами, с которыми у Ирана есть хорошие торгово-политические связи.
В пятницу Совбез ООН не поддержал американскую резолюцию о продлении оружейного эмбарго против Ирана, за что активно выступает Вашингтон. За американскую резолюцию проголосовали только две страны - США и Доминиканская Республика. Россия и Китай высказались против, остальные 11 членов Совбеза воздержались.
Нью-Йорк, 15 августа, ИРНА - Результаты пятничного голосования Совета Безопасности ООН по американской резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана показывают изоляцию США на международной арене. Об этом заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.
Он отметил, что результаты голосования СБ ООН также показывают необоснованность утверждений Вашингтона по механизму восстановления санкций ООН в отношении Ирана.
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