Новая неудача США: Совбез ООН отклонил американский проект по продлению оружейного эмбарго против Ирана

Тегеран, 14 августа, ИРНА - На встрече с президентом Ливана Мишелем Ауном министр иностранных дел Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф выразил надежду, что при сотрудничестве всех политических партий на внутренней арене Ливана в этой стране будут созданы стабильные условия.