15 авг. 2020 г., 08:51
Journalist ID: 2390
News Code: 83907463
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Новая неудача США: Совбез ООН отклонил американский проект по продлению оружейного эмбарго против Ирана

Новая неудача США: Совбез ООН отклонил американский проект по продлению оружейного эмбарго против Ирана

Нью-Йорк, 15 августа, ИРНА - Совбез ООН не принял инициативу США по продлению оружейного эмбарго против Ирана.

За американскую резолюцию проголосовали только две страны - США и Доминиканская Республика. Россия и Китай высказались против, остальные 11 членов Совбеза воздержались. Таким образом США вновь потерпели политическое поражение перед Ираном.
 

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