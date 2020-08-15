Новая неудача США: Совбез ООН отклонил американский проект по продлению оружейного эмбарго против Ирана

За американскую резолюцию проголосовали только две страны - США и Доминиканская Республика. Россия и Китай высказались против, остальные 11 членов Совбеза воздержались. Таким образом США вновь потерпели политическое поражение перед Ираном.
Нью-Йорк, 15 августа, ИРНА - Совбез ООН не принял инициативу США по продлению оружейного эмбарго против Ирана.
За американскую резолюцию проголосовали только две страны - США и Доминиканская Республика. Россия и Китай высказались против, остальные 11 членов Совбеза воздержались. Таким образом США вновь потерпели политическое поражение перед Ираном.
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