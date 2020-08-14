Зариф: предательский шаг Тель-Авива и ОАЭ не повлияет на сопротивление

Мохаммад Джавад Зариф, который находится в Ливане с визитом, в телефонном разговоре с генеральным секретарем движения «Исламский джихад» Зиадом ан-Нахалой, выразил сожаление по поводу соглашения, достигнутого между Абу-Даби и сионистским режимом. «Мы уверены, что этот предательский шаг не повлияет на сопротивления со стороны палестинского народа и движения сопротивления, и это, безусловно, усилит ненависть жителей региона и Палестины к этой политике, направленной против дела палестинцев», - отметил он.

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