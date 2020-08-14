Зариф выразил надежду, что ситуация в Ливане будет стабильной при сотрудничестве всех сторон

Последняя встреча Мохаммада Джавада Зарифа во время его визита в Ливан состоялась сегодня вечером с президентом Ливана Мишелем Ауном.

На этой встрече министр иностранных дел страны выразил сочувствие и солидарность с президентом и народом Ливана в связи с недавним взрывом в порту Бейрута.

Глава дипломатической службы Исламской Республики также выразил надежду, что при сотрудничестве всех политических партий на внутренней арене и сплоченности Ливана в политической атмосфере этой страны будут созданы стабильные условия.

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