14 авг. 2020 г., 20:37
Journalist ID: 2388
News Code: 83907238
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Зариф выразил надежду, что ситуация в Ливане будет стабильной при сотрудничестве всех сторон

Зариф выразил надежду, что ситуация в Ливане будет стабильной при сотрудничестве всех сторон

Тегеран, 14 августа, ИРНА - На встрече с президентом Ливана Мишелем Ауном министр иностранных дел Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф выразил надежду, что при сотрудничестве всех политических партий на внутренней арене Ливана в этой стране будут созданы стабильные условия.

Последняя встреча Мохаммада Джавада Зарифа во время его визита в Ливан состоялась сегодня вечером с президентом Ливана Мишелем Ауном.

На этой встрече министр иностранных дел страны выразил сочувствие и солидарность с президентом и народом Ливана в связи с недавним взрывом в порту Бейрута.

Глава дипломатической службы Исламской Республики также выразил надежду, что при сотрудничестве всех политических партий на внутренней арене и сплоченности Ливана в политической атмосфере этой страны будут созданы стабильные условия.

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