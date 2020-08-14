Иран выразил протест по поводу молчания МАГАТЭ в отношении ядерной деятельности Саудовской Аравии

«В то время как израильский режим как единственный обладатель ядерного оружия в регионе продолжает открыто нарушать международное право и укреплять свой ядерный арсенал, ядерная программа Саудовской Аравии осложняет ситуацию в регионе», - отметил он.

Он также призвал посла Саудовской Аравии отреагировать на озабоченность международного сообщества вместо того, чтобы делать ложные заявления и обвинять других во всех ошибках и преступлениях, совершенных в Эр-Рияде при поддержке США в регионе.

Посол Ирана пояснил, что Саудовская Аравия, несмотря на то, что является участником ДНЯО, не выполнила свои обязательства в этом отношении. «Отсутствие транспарентности и сотрудничества с инспекторами Международного агентства по атомной энергии вызвало серьезную озабоченность по поводу масштабов ядерной программы Саудовской Аравии»,- добавил он.

Он призвал официальных лиц Эр-Рияда соблюдать обязательства страны в соответствии с Советом Безопасности ООН и соглашениями о гарантиях, а также в полной мере сотрудничать с инспекционной системой Международного агентства по атомной энергии. Посол также призвал МАГАТЭ выполнять свои обязанности по инспектированию и проверке и сообщать о ядерной деятельности Саудовской Аравии.

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