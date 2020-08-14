14 авг. 2020 г., 17:16
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News Code: 83907139
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Злоумышленники, взорвавшие бомбу в Бейруте, стремятся дестабилизировать Ливан: Зариф

Злоумышленники, взорвавшие бомбу в Бейруте, стремятся дестабилизировать Ливан: Зариф

Тегеран, 14 августа, ИРНА - Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф на встрече с премьер-министром Ливана Хасаном Диабом сказал, что виновные в взрыве порта Бейрута стремятся дестабилизировать Ливан.

Во время встречи с премьер-министром Ливана Хасаном Диабом, находящийся с визитом в Ливане Мохаммад Джавад Зариф отметил: «Те, кто злоупотребляют взрывом в порту Бейрута, не хотят стабильности и единства в Ливане».

Глава дипломатического аппарата Исламской Республики Иран подчеркнул поддержку Ираном пострадавших в аварии в порту Бейрута и выразил соболезнования и сочувствие правительства и народа Исламской Республики Иран ливанскому народу и правительству.

На этой встрече Хасан Диаб, поблагодарив Иран за ее готовность, объяснил основные потребности, особенно по поводу лечения, и отправки предметов, необходимых для реконструкции жилых домов в Бейруте.

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