14 авг. 2020 г., 10:29
Journalist ID: 2388
News Code: 83906872
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Иран осудил налаживание отношений между ОАЭ и сионистским режимом

Иран осудил налаживание отношений между ОАЭ и сионистским режимом

Тегеран, 14 августа, ИРНА – Министерство иностранных дел Ирана выступило с заявлением, в котором решительно осудило налаживание отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами и сионистским режимом.

В заявлении министерство иностранных дел Исламской Республики Иран решительно осудило установление дипломатических отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами и сионистским режимом, назвав это стратегической глупостью Абу-Даби и Тель-Авива, которая, несомненно, усилит сопротивление в регионе.

В заявлении подчеркивается, что угнетенный народ Палестины и всех свободных наций мира никогда не нормализует отношения с оккупантом и преступным режимом Израиля.

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