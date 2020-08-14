Иран осудил налаживание отношений между ОАЭ и сионистским режимом

В заявлении министерство иностранных дел Исламской Республики Иран решительно осудило установление дипломатических отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами и сионистским режимом, назвав это стратегической глупостью Абу-Даби и Тель-Авива, которая, несомненно, усилит сопротивление в регионе.

В заявлении подчеркивается, что угнетенный народ Палестины и всех свободных наций мира никогда не нормализует отношения с оккупантом и преступным режимом Израиля.

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