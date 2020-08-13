Иран призвал СБ ООН противостоять действиям США

"Проект резолюции о продлении оружейного эмбарго против Ирана является явным нарушением резолюции 2231 Совбеза ООН по иранской ядерной программе" говорится в сообщении постпредства Ирана. — Проект направлен на внутреннюю политику США и не никакого отношения с международной безопасности".

Ранее постпред США при ООН Келли Крафт сообщила о внесении очередного, третьего по счету, проекта резолюции о продлении существующего эмбарго на продажу обычных вооружений Ирану и покупку у него и призвала членов Совбеза поддержать документ.

Согласно резолюции СБ ООН 2231, принятой в июле 2015 года и одобрившей Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы, оружейное эмбарго в отношении Ирана истекает 18 октября 2020 года.

США пытаются добиться от СБ ООН продления оружейного эмбарго.

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