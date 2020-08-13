Посол: Иран приветствует достижения России в области разработки вакцин от коронавируса

"Исламская Республика с начала вспышки пандемии начала исследования по разработке вакцины от коронавируса (COVID-19)", сказал Джалали в интервью Sputnik Persian.
"Исламская Республика Иран приветствует любое достижение любой страны, результатом которого является разработка вакцины или лекарства для уничтожения этого смертоносного вируса", добавил дипломат.
По его словам, Иран и Россия с первых дней распространения коронавирусной инфекции начали сотрудничества в сфере разработки вакцин от коронавируса.
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Москва, 13 августа. ИРНА — Тегеран приветствует достижения российских медиков в области разработки вакцин от коронавируса, и считает, что международное сообщество должно приветствовать достижения России, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"Исламская Республика с начала вспышки пандемии начала исследования по разработке вакцины от коронавируса (COVID-19)", сказал Джалали в интервью Sputnik Persian.
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