13 авг. 2020 г., 19:38
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Посол: Иран приветствует достижения России в области разработки вакцин от коронавируса

Посол: Иран приветствует достижения России в области разработки вакцин от коронавируса

Москва, 13 августа. ИРНА — Тегеран приветствует достижения российских медиков в области разработки вакцин от коронавируса, и считает, что международное сообщество должно приветствовать достижения России, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

"Исламская Республика с начала вспышки пандемии начала исследования по разработке вакцины от коронавируса (COVID-19)", сказал Джалали в интервью Sputnik Persian.
"Исламская Республика Иран приветствует любое достижение любой страны, результатом которого является разработка вакцины или лекарства для уничтожения этого смертоносного вируса", добавил дипломат.
По его словам, Иран и Россия с первых дней распространения коронавирусной инфекции начали сотрудничества в сфере разработки вакцин от коронавируса.
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