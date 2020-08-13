Иран и Азербайджан обсудили укрепление сотрудничества в сфере электроэнергетики



Во время переговоров, прошедших в формате видеоконференции, министры энергетики Ирана и Азербайджана высказались за дальнейшую активизацию сотрудничества в сфере электроэнергетики.

Стороны также призвали к расширению двусторонних связей и реализации совместных проектов в строительстве плотин.

Кроме того, были обсуждены перспективы дальнейшего развития сотрудничества Ирана, Турции и Азербайджана в области электроэнергетики.

Собеседники подчеркнули, что продление до 2020 года соглашения об обмене электрической энергии между азербайджанским «Азерэнержи» и иранским «Таванир» стало важным шагом в поддержке сотрудничества между двумя странами.

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