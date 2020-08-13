В Иране заявили о провале санкций США

"Вводя санкции против Исламской Республики, США стремились приостановить все экономические и инфраструктурные программы страны, однако несмотря на жесткие санкции и блокировку всех банковских обменов и валютных переводов, не прекращались развитие страны и реализация экономических проектов", сказал Ноубахт.

"До введения санкций, объем товарооборота Ирана составлял более, чем 100 млрд долларов в год, что с начала нефтяного эмбарго, большая часть этих финансовых обменов прекратилась, но строительство страны не остановилось", подчеркнул он.

" Однако с провалом санкций в скором времени произойдет экономическое открытие в стране. Правительство также пытается реализовать свои экономические планы, несмотря на финансовые ограничения", резюмировал он.

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