В Иране заявили о провале санкций США

"Вводя санкции против Исламской Республики, США стремились приостановить все экономические и инфраструктурные программы страны, однако несмотря на жесткие санкции и блокировку всех банковских обменов и валютных переводов, не прекращались развитие страны и реализация экономических проектов", сказал Ноубахт.
"До введения санкций, объем товарооборота Ирана составлял более, чем 100 млрд долларов в год, что с начала нефтяного эмбарго, большая часть этих финансовых обменов прекратилась, но строительство страны не остановилось", подчеркнул он.
" Однако с провалом санкций в скором времени произойдет экономическое открытие в стране. Правительство также пытается реализовать свои экономические планы, несмотря на финансовые ограничения", резюмировал он.
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Тегеран, 13 августа. ИРНА — Реализация экономических планов и строительных проектов свидетельствуют о провале санкционной политики США против Ирана, заявил в четверг глава организации по планированию и бюджету Ирана Мохаммад Багер Ноубахт.
"Вводя санкции против Исламской Республики, США стремились приостановить все экономические и инфраструктурные программы страны, однако несмотря на жесткие санкции и блокировку всех банковских обменов и валютных переводов, не прекращались развитие страны и реализация экономических проектов", сказал Ноубахт.
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