13 авг. 2020 г., 14:26
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В Иране к концу года откроют 196 проектов: министр энергетики

В Иране к концу года откроют 196 проектов: министр энергетики

Тегеран, 13 августа, ИРНА – Министр энергетики Ирана Реза Ардеканиан в четверг сообщил об открытии 196 проектов к концу года.

Он отметил, что с начала запущены 54 проекта в областях воды, электричества и канализации. Объем инвестиции таких проектов оценивается 34 тыс. млрд туманов.
Указав на открытие новой системы орошения в Иламе, Ардеканиан назвал Иран 5-й страной мира по площади орошаемого земледелия после Китая, Индии, США и Пакистана.
По его словам, современные системы орошения и дренаж сыграют главную роль в производстве продовольствия.
Он упомянул, что 23 тыс. га посевной площади в стране к концу года увеличится на 35 тыс. га.
Президент Ирана Хасан Рухани сегодня открыл новую систему орошения в приусадебных участках города Мехран на провинции Илам на западе страны в режиме видеоконференции. Благодаря новой системе будет регулярно орошаться 1500 гектара приусадебных участков на провинциях Илам и Керманшах.
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