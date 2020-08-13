Рухани открыл новую систему орошения в Иламе

Благодаря новой системе будет регулярно орошаться 1500 гектара приусадебных участков на провинциях Илам и Керманшах. Бюджет проекта оценивается 30 млрд туманов, и созданы рабочие места для 600 человек.
Стоит отметить, что в апреле текущего года 123 проекта в области сельского хозяйства с бюджетом 500 млрд туманов были запущены на провинции Илам.
Провинция Илам расположена на западе страны в горах Загрос.
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Илам, 13 августа, ИРНА – Президент Ирана Хасан Рухани сегодня открыл новую систему орошения в приусадебных участках города Мехран на провинции Илам на западе страны в режиме видеоконференции.
Благодаря новой системе будет регулярно орошаться 1500 гектара приусадебных участков на провинциях Илам и Керманшах. Бюджет проекта оценивается 30 млрд туманов, и созданы рабочие места для 600 человек.
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