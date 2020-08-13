13 авг. 2020 г., 13:39
Journalist ID: 2390
News Code: 83906318
0 Persons

Tags

Рухани открыл новую систему орошения в Иламе

Рухани открыл новую систему орошения в Иламе

Илам, 13 августа, ИРНА – Президент Ирана Хасан Рухани сегодня открыл новую систему орошения в приусадебных участках города Мехран на провинции Илам на западе страны в режиме видеоконференции.

Благодаря новой системе будет регулярно орошаться 1500 гектара приусадебных участков на провинциях Илам и Керманшах. Бюджет проекта оценивается 30 млрд туманов, и созданы рабочие места для 600 человек.
Стоит отметить, что в апреле текущего года 123 проекта в области сельского хозяйства с бюджетом 500 млрд туманов были запущены на провинции Илам.
Провинция Илам расположена на западе страны в горах Загрос.
Следите за нами в Twitter @irnarussian

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
6 + 3 =