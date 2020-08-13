В Иране 11 млн масок ежедневно производится

По его словам, из в общей сложности 11 млн масок, произведенных в стране, 6 млн являются промышленными, 2,7 миллиона - для использования в мастерских, более 480 тысяч - маски N95 и более двух млн масок – это продукты домашних производителей.
Провинции Тегеран, Восточный Азербайджан, Альборз, Исфахан и Западный Азербайджан входят в первую пятерку в ежедневном производстве масок в стране, соответственно.
В этих провинциях ежедневно производится более пяти миллионов 600 тысяч масок, а в других провинциях производится около трех миллионов 400 тысяч масок.
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Тегеран, 13 августа, ИРНА – Замминистра промышленности, рудников и торговли Аббас Табеш в четверг сообщил о производстве 11 млн масок в день.
По его словам, из в общей сложности 11 млн масок, произведенных в стране, 6 млн являются промышленными, 2,7 миллиона - для использования в мастерских, более 480 тысяч - маски N95 и более двух млн масок – это продукты домашних производителей.
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