Зариф назвал разрушение иранской ядерной сделки Соединенными Штатами возвращением к закону джунглей

"Действующая администрация США, пытаясь полностью разрушить соглашение 2015 года по ядерной программе Ирана, грозит уничтожить все то, что осталось от многосторонности и международного права", написал Зариф в статье, опубликованной во французской газете "Le Monde".
"Мы в Иране, который подвергался самым жестким санкциям, не видим никакой перспективы в отношении будущего мирового сообщества со стороны США", отметил иранский министр иностранных дел.
По его словам, изворотливость и непредсказуемость Соединенных Штатов не имеют ничего общего с реализацией теории игр, добавив: "У действующей администрации США как в вопросе плохого управления борьбой с распространением коронавируса, так и в вопросе подрыва мира и стабильности за пределами этой страны, нет никаких планов, кроме как слепо атаковать любого, кто защищает верховенство закона".
Зариф назвал реакцию США на резолюцию 2231 СБ ООН ярким примером ошибочного поведения Соединенных Штатов.
Правительство США в продолжение своих враждебных действий в отношении Ирана, в среду внесло в Совет Безопасности ООН проект резолюции о продлении эмбарго на поставки оружия Ирану, срок действия которого истекает 18 октября в соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН.
Время голосования по данному проекту резолюции будет определено, однако согласно прогнозам, Соединенным Штатам будет сложно продвинуть эту антииранскую резолюцию в Совете Безопасности.
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Тегеран, 13 августа, ИРНА - Позволить Соединенным Штатам полностью разрушить ядерную сделку с Ираном равнозначен возвращению к закону джунглей. Об этом написал глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф.
"Действующая администрация США, пытаясь полностью разрушить соглашение 2015 года по ядерной программе Ирана, грозит уничтожить все то, что осталось от многосторонности и международного права", написал Зариф в статье, опубликованной во французской газете "Le Monde".
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