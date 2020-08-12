Экспортировано более 60000 тонн фиников из Ирана

Рухолла Латифи, указав, что Иран входит в число стран с подходящими условиями для выращивания различных видов фиников, сказал: «Эти условия привели к производству высококачественных фиников, и поэтому образец высококачественных иранских фиников является уникальным в мире, поскольку место выращивания и условия, предусмотренные для выращивания этого вида фиников, возможны только на землях некоторых частей Ирана».

«За первые четыре месяца этого года Иран экспортировал более 60 734 тонны фиников на сумму 53 05170 долларов в 52 страны, включая Швецию, Нидерланды, Россию, Турцию, Катар, Украину, Афганистан, Канаду, Австралию и Германию, Францию, Англию, Ирак, Индию, Пакистан, Китай, Чили, Венгрию», - отметил он.

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