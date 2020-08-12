Рухани: США не имеют права использовать механизмы ядреной сделки

Хасан Рухани в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном в среду подчеркнул, что Европа не должна находиться под влиянием Соединенных Штатов и попадать в ловушку этой страны. «Согласно резолюции №2231 Совета Безопасности, с 18 октября должно быть снято эмбарго на поставки оружия в Иран. Желание поступить иначе - нарушение этой резолюции», - отметил он.

«Выполнение резолюции №2231 СБ ООН является фундаментальным обязательством всех стран, которые сегодня остаются в ядерной сделки, и мы ожидаем, что в МАГАТЭ и Совете управляющих, а также в Совете Безопасности ООН будут проводиться тщательные консультации и сотрудничество между Ираном и тремя европейками странами, а также Россией и Китаем, чтобы помешать противникам ядреной сделки достичь своих целей», - добавил он.

Соединенные Штаты не имеют права использовать механизм ядреной сделки, учитывая, так как вышли из нее более двух лет назад.

Президент также сказал, что подход США к незаконным и бесчеловечным санкциям против Ирана в контексте пандемии коронавируса очень уродлив и противоречит международным нормам и утверждениям Всемирной организации здравоохранения. Он также сделал акцент на необходимости активизировать экономические отношения Европы с Ираном и сотрудничестве в борьбе с COVID-19.

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