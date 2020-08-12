12 авг. 2020 г., 15:09
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Иранский документальный фильм стал лучшим на кинофестивале «lerapetra»

Иранский документальный фильм стал лучшим на кинофестивале «lerapetra»

Тегеран, 12 августа, ИРНА – Документальный фильм «Киаростами и его пропавшая трость» стал лучшим на 7-м международном кинофестивале «lerapetra» в Греции.

«Киаростами и его пропавшая трость» иранского режиссера Махмудрезы Сани, попавший в конкурс фестиваля «lerapetra», признан лучшим фильмом.
Фильм «Киаростами и его пропавшая трость» рассказывает о взгляде иранского знаменитого режиссера Аббаса Киаростами на жизнь и кино. Этот фильм ранее был показан в кинофестивалях в России, Уругвае и США.
Международный фестиваль документального кино «lerapetra» в этом году прошел в виртуальном режиме из-за распространения коронавируса. 173 греческих и зарубежных фильмов участвовали в фестивале.
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