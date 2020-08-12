Иранский документальный фильм стал лучшим на кинофестивале «lerapetra»

«Киаростами и его пропавшая трость» иранского режиссера Махмудрезы Сани, попавший в конкурс фестиваля «lerapetra», признан лучшим фильмом.

Фильм «Киаростами и его пропавшая трость» рассказывает о взгляде иранского знаменитого режиссера Аббаса Киаростами на жизнь и кино. Этот фильм ранее был показан в кинофестивалях в России, Уругвае и США.

Международный фестиваль документального кино «lerapetra» в этом году прошел в виртуальном режиме из-за распространения коронавируса. 173 греческих и зарубежных фильмов участвовали в фестивале.

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