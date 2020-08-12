Зариф: предлагаемая резолюция США о продлении эмбарго на поставки оружия в Иран не получит голоса

«Соединенные Штаты не имеют законного права использовать механизм snapback для восстановления соответствующих санкций. Три европейских союзника Соединенных Штатов также прямо заявили на предыдущем заседании Совета Безопасности ООН, что США не могут использовать этот механизм», - заявил он.

Snapback означает автоматическое восстановление санкций без необходимости в каких-либо переговорах против Ирана.

«Американцы заявили, что перенесли голосование, они думают, что если они сократят статью на пять строк, члены Совета безопасности сочтут, что содержание изменилось», - отметил он.

«Они хотят использовать механизм Совета Безопасности, чтобы разрушить ядерную сделку. Эта резолюция не получит необходимые голоса и даже количество голосов будет очень маленьким», - добавил он.

Россия также, выступая против использования Snapback (спускового механизма) для восстановления международных санкций против Ирана, назвала международные санкции против страны необоснованными.

Следите за нами в Twitter @irnarussia