Медицинская помощь Ирана прибыла в Балх для борьбы с коронавирусом

Генконсул Исламской Республики Иран в Мазари-Шариф Хасан Яхьяви на церемонии передачи медицинской помощи властям афганского города заявил, что Иран до сих пор направил 3 партии медицинской помощи в Кабул и Герат с момента вспышки пандемии коронавируса в стране.

Заместитель губернатора Балх Мохаммад Башир Тохиди также от имени правительства Афганистана поблагодарил Иран за помощи, отметив, что несмотря на прорыв двусторонних отношений из-за распространения коронавируса, Кабул стремится расширять свои экономические и туристические с Тегераном.

Напомним, более 20 млн. человек заразились коронавирусом в мире 741 тыс. из которых умерли.

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