Тахт-Раванчи: Совет Безопасности снова выступит против новой резолюции США

«При противодействии со стороны членов Совета Безопасности Соединенные Штаты в очередной раз были вынуждены отказаться от проекта резолюции об эмбарго на поставки оружия в Иран, и сегодня представили еще другую версию, которая снова нарушает резолюцию 2231 Совета Безопасности», - написал он в Twitter.

«Новый проект аналогичен по своему характеру и назначению предыдущим. Конечно, Совет Безопасности снова отклонит этот шаг», - отметил он.

На прошлой неделе администрация Трампа представила в Совет Безопасности проект резолюции, направленный на роспуск ядреной сделки, которая является международным соглашением, одобренным Советом Безопасности, чтобы она могла продолжить эмбарго на поставки оружия в Иран, а также ввести некоторые новые санкции.

Поэтому Представительство США при Организации Объединенных Наций сократило предлагаемую 13-страничную резолюцию до четырех параграфов и отчаянно просило продлить то же ограничение в резолюции №2231 до тех пор, пока Совет не примет по нему решения.

Хотя с позицией России и Китая ясно, что новая резолюция Совета Безопасности никуда не денется, по-прежнему существуют серьезные сомнения относительно достижения кворума, необходимого для использования двумя странами своего права вето.

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