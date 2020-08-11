Захарова: Россия и Иран могут сотрудничать по вопросу борьбы с фейками со стороны Запада

Дипломат отметила, что, несмотря на пандемию, российско-иранское сотрудничество продолжает развиваться на всех уровнях и во всех областях с присущей ему высокой динамикой.

"Перспективным представляется и информационное направление нашего взаимодействия. Оно включает в себя совместную работу как по межведомственной линии, прежде всего это комитет по сотрудничеству в медиасфере и рабочие группы сотрудничеству в области информационно-коммуникационных технологий, так и на региональных площадках, я имею в виду Каспийский медиафорум, - сказала Захарова. - Мы считаем, что есть хорошая сфера для взаимодействия. Это укрепление профессионального диалога между работниками СМИ, журналистами, расширение взаимного информационного присутствия, поощрение медиаобразования, контактов по линии пресс-служб внешнеполитических ведомств".

"Партнерство в этой сфере становится еще более актуальным на фоне развивающейся информационной войны, которую развязывает целый ряд государств, в основном западных, в отношении стран, регионов и народов. Мы видим проблему фейков, фейковых новостей. Мы видим, как фейки используются в отношении России, Ирана, в том числе в отношении наших двусторонних отношений", - подчеркнула Захарова.

Дипломат напомнила, что в этом году мир отмечает 75-летие Победы над фашизмом. "Мы прекрасно помним, что именно в Тегеране состоялась первая из трех международных конференций, которая определила современный миропорядок. И, конечно, для нас приоритетом остается объективное, всестороннее освещение событий тех лет и отстаивание правдивых итогов Второй мировой войны, - указала официальный представитель МИД РФ. - В этой связи борьба с попытками фальсификации истории становится еще более актуальной, поэтому мы и в этой сфере рассчитываем на активное взаимодействие".

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