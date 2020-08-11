Представители МИД Ирана и России провели консультации по информационной проблематике

"В ходе переговоров, прошедших в режиме видеоконференции, официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана и его российская коллега обменялись мнениями по информационной проблематике, а также широкому спектру двусторонних, региональных и международных вопросов", говорится в сообщении, размещенном на сайте иранского МИД.

Дипломаты, в частности, обсудили темы повышения информационного давления Запада в контексте попыток дискредитации России и Ирана, включая целенаправленное распространение фейковых новостей, наращивание усилий по ограничению возможностей для профессиональной деятельности СМИ

и журналистов России и Ирана в мире.

Стороны подчеркнули необходимость борьбы с дискриминационными мерами и дезинформацией на двустороннем уровне и в рамках специализированных международных организаций и форумов.

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