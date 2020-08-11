СПИРИ готовы наладить сотрудничество с полициями стран-членов ОЭС

Во вторник, 11 августа, заместитель начальника международной полиции Сил правопорядка Ирана провел встречу с заместителем директора по безопасности Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Тегеране.

"Из-за вспышки коронавируса встречи начальников пограничных служб и служб по контролю за оборотом наркотиков стран-членов ОЭС проводятся в режиме видеоконференции", сказал Моджтабаи.

"Полиция Исламской Республики Иран готова сотрудничать с полициями стран-членов ОЭС в борьбе с транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и в развитии полицейской дипломатии", сказал он.

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