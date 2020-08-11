Иран опроверг сообщения о временной отмене санкции

"Согласно Резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, Соединенные Штаты обязаны отменить все наложенные на Иран санкции после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе", сказал он.

Ранее в некоторых СМИ появилось сообщение, что США по предложению ФРГ и Великобритании рассматривает возможность временной отмены некоторых так называемых нецелевых санкций в отношении Ирана.

"Что касается Исламской Республики Иран, то односторонние санкции США являются незаконными и жестокими", отметил Мусави.

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