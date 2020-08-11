11 авг. 2020 г., 17:48
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News Code: 83904164
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Иран призвал ССАГПЗ не следовать за США

Иран призвал ССАГПЗ не следовать за США

Тегеран, 12 августа. ИРНА — Руководитель администрации президента Исламской Республики Иран Махмуд Ваези призвал совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

9 августа совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), в который входят Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Бахрейн, Кувейт и Катар направил письмо в Совет Безопасности (СБ) ООН с просьбой о продлении эмбарго на поставки вооружений в Иран.

"Обеспечение безопасности и интересов народов региона зависит от укрепления доверия и сотрудничества внутри региона", написал Ваези в своем Twitter.

"ССАГПЗ не должен следовать за США, незаконное присутствие которых в регионе не принесло ничего, кроме нестабильности и отсутствия безопасности", добавил он.

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