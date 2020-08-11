11 авг. 2020 г., 15:05
Journalist ID: 2177
News Code: 83903952
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Студенты из 127 стран приняли участие в фестивале «HARKAT»

Студенты из 127 стран приняли участие в фестивале «HARKAT»

Тегеран, 11 августа. ИРНА — В Фестивале «Харкат» приняли участие 100 университетов, а в международном разделе было зарегистрировано 30 тыс. работ из 127 стран, заявил замглавы министерства науки Ирана Голям Реза Гаффари.

"В этом году фестиваль прошел в университетах имени Шахида Бехешти и Аль-Захра", заявил Гаффари на церемонии закрытия фестиваля, которая состоялась во вторник в университете Аль-Захра.

По его словам, Международный студенческий фестиваль HARKAT - крупнейшее студенческое мероприятие в Иране. Фестиваль организован Министерством науки, исследований и технологий Ирана и проводится различными университетами с 2008 года.

Концепция фестиваля состоит в том, чтобы собрать студентов из разных уголков мира в сочетании фестиваля и выставки. Фестиваль направлен на поощрение студенческих проектов и мероприятий, поощрение вдохновения и создание отправной точки для международного сотрудничества между студентами.

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