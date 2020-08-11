Корабль администрации Трампа уже начал тонуть

"Ни ушедший в отставку спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук не смог реализовать мечту Белого дома о свержении Исламской республики, ни его преемник Эллиотт Абрамс не сможет этого сделать", сказал Лимберт в интервью ИРНА.

"У нас есть английская поговорка «Крысы бегут с тонущего корабля». Если крысы бегут со стоящего в порту корабля, ему суждено утонуть в ближайшем плавании", сказал профессор Военно-морской академии США.

"Я не считаю ни Хука, ни его начальника (госсекретаря Майка Помпео) дипломатами. Я был дипломатом почти 40 лет и знаю, кто дипломат, а кто нет. Мне ясно, что это не дипломаты", добавил он.

По его словам, корабль администрации президента США Дональда Трампа уже начал тонуть.

6 августа стала известно, что специальный представитель США по Ирану Брайан Хук покинет свой пост.

Эллиотт Абрамс займет должность спецпредставителя по Ирану в дополнение к своим обязанностям специального представителя по Венесуэле.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, заявил, что Иран не видит разницы между бывшим специальным представителем США по Ирану Брайаном Хуком и новым спецпредставителем по Ирану Эллиотом Абрамсом.

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