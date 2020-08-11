Объем экспорта иранской молочной продукции достиг 153,7 млн долларов

"Иран, который ранее был импортером, в настоящее время превратился в экспортёра молочных продуктов", отметил он, назвав такие страны, как Канада, Германия, Великобритания, Австралия, Россия, Турция, Малайзия, ОАЭ, Бахрейн, Афганистан, Казахстан, Ирак и Новая Зеландия основными импортерами иранской молочной продукции.

По его словам, крупнейшая доля от экспорта иранской молочной продукции относится: Ирак (75 млн 998 тыс. 975 долларов), Афганистан (18 млн. 825 тыс. 170 долларов) и Пакистан (13 млн 411 тыс. 286 долларов).

Иранская молочная продукция, экспортируемая из Ирана, включает свежий сыр, тертый сыр, сыворотку, творог, жиры и масла, полученные из молока, пахту, сливки, йогурт, промышленное сухое молоко и детские смеси.

Он также заключил, что пищевая промышленность Ирана сыграет главную роль в экспорте ненефтяной продукции – 15% общего ненефтяного экспорта страны в прошлом году.



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