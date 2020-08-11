Объем экспорта иранской молочной продукции достиг 153,7 млн долларов

"Иран, который ранее был импортером, в настоящее время превратился в экспортёра молочных продуктов", отметил он, назвав такие страны, как Канада, Германия, Великобритания, Австралия, Россия, Турция, Малайзия, ОАЭ, Бахрейн, Афганистан, Казахстан, Ирак и Новая Зеландия основными импортерами иранской молочной продукции.
По его словам, крупнейшая доля от экспорта иранской молочной продукции относится: Ирак (75 млн 998 тыс. 975 долларов), Афганистан (18 млн. 825 тыс. 170 долларов) и Пакистан (13 млн 411 тыс. 286 долларов).
Иранская молочная продукция, экспортируемая из Ирана, включает свежий сыр, тертый сыр, сыворотку, творог, жиры и масла, полученные из молока, пахту, сливки, йогурт, промышленное сухое молоко и детские смеси.
Он также заключил, что пищевая промышленность Ирана сыграет главную роль в экспорте ненефтяной продукции – 15% общего ненефтяного экспорта страны в прошлом году.
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Тегеран, 11 августа, ИРНА – Иран экспортировал 152 тыс. 574 тонн молочной продукции или в стоимостном выражении 153 млн 742 тыс. 611 долларов в 30 стран мира за первые четыре месяца иранского календарного года (начался 21 марта 2020 г.). Об этом сообщил представитель таможней службы Ирана Рухолла Латифи.
"Иран, который ранее был импортером, в настоящее время превратился в экспортёра молочных продуктов", отметил он, назвав такие страны, как Канада, Германия, Великобритания, Австралия, Россия, Турция, Малайзия, ОАЭ, Бахрейн, Афганистан, Казахстан, Ирак и Новая Зеландия основными импортерами иранской молочной продукции.
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